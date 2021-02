Im Corona-Jahr wurde deutlich mehr gebacken und viele Hobby-Bäcker wagen sich an Torten der Extraklasse ran. Davon profitiert auch der Versandhandel mit Patisserie-Waren.

Pati-Versand

Herzlake. Viele Hobby-Bäcker wagen sich in der Corona-Krise an spektakuläre Torten in der eigenen Küche. Davon profitiert auch die Firma Pati-Versand in Herzlake.

Das Unternehmen verkauft über seinen Onlineshop Back- und Patisserie-Zutaten wie beispielsweise Schokoladen-Hohlkörper, Tortenformen und verschiedenen Dekorationen für Süßspeisen. Die Firma gehört zu den wenigen Gewinnern in