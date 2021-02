Schwere Vorwürfe gegen einen 49-jährigen aus Herzlake.

Swaantje Hehmann

Herzlake. Das Landgericht Osnabrück verhandelt in einer Strafsache gegen einen 49-jährigen Angeklagten aus Herzlake. Das Opfer ist seine eigene Freundin.

Der Prozess findet am Mittwoch, 24. Februar statt. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, in der Nacht zum 3. August 2020, in Herzlake aus ungeklärten Gründen auf seine Freundin, das mutmaßliche Opfer, eingeschlagen zu haben.Die Frau erlitt dive