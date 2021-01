Die Radfahrerin wurde nach dem Unfall in Holte Lastrup (Gemeinde Lähden) in einem Krankenhaus behandelt. (Symbolfoto)

Daniel Naupold/dpa

Lähden. Eine Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw am Montagnachmittag, 25. Januar 2021, in Holte Lastrup in der Gemeinde Lähden verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen, weil der Pkw-Fahrer flüchtete.

Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Polizei am Montag gegen 15.30 Uhr. Der bislang unbekannte Autofahrer war zu dieser Zeit in Holte Lastrup auf der Straße Am Markt in Richtung Dorfmitte unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Waldstr