Solche oder ähnliche Schilder dürften bald in den Samtgemeinden Werlte und Herzlake, also im östlichen Landkreis Emsland, zu sehen sein.

Stefan Sauer/dpa

Lastrup/Werlte. Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe (Geflügelpest) in der Gemeinde Lastrup im Landkreis Cloppenburg haben die Behörden ein Beobachtungsgebiet mit einem Radius von zehn Kilometern festgelegt, der sich auch auf den Landkreis Emsland erstreckt.

In dem Tierbestand in Lastrup sei die hochpathogene (also hochansteckende) Geflügelgrippe festgestellt worden, teilte der Landkreis Emsland am Mittwoch mit. Betroffen von der Ausweisung des Beobachtungsgebietes seien Teile der Samtgemeinden