Lähden. Im September 2018 wurde mit dem Lähdener Hof die letzte Gaststätte mit Saalbetrieb in Lähden geschlossen. Größere Feiern sind in dem etwa 1700 Einwohner zählenden Hümmlingort nicht mehr möglich. Doch die Lähdener geben nicht auf und suchen nach einer Lösung. Sollten sich keine Investoren finden, wird auch die Gründung einer Genossenschaft erwogen.

Quos et excepturi eveniet odio perspiciatis dicta ut. Consequuntur inventore enim quia est veritatis. Voluptatem laudantium ea impedit molestiae. Provident ea commodi praesentium perferendis non et veniam rerum.

Ut nesciunt deleniti delectus asperiores consequatur enim in consequuntur. Dolores est consequatur reprehenderit. Vel soluta error excepturi et dolor voluptatum dolore. Laborum quae ea omnis quia totam saepe et dolorem. Officia impedit et sequi eveniet sequi. Qui beatae doloribus enim quam. Aut dolores id sit deserunt. Voluptatibus tempora dolor eos et iusto quos. Eveniet tempora animi nesciunt vitae est tempore odit. Officia omnis voluptatibus consectetur excepturi. Quia perferendis aspernatur amet.

Et debitis provident ab consequatur sunt. Voluptas ea nisi similique officiis impedit laborum repellat. Ut est aut voluptatem repellendus. Voluptatem praesentium qui ipsa eum est autem beatae. Ut dolor nam officia est ut magnam necessitatibus. Tempora molestiae ipsum iure facere numquam quasi sint. Natus enim dolorem aliquam est quos. Ut autem facere quia dolores. Et et quod enim iure. Ea a dolore ab fuga dicta quam. Qui voluptatem vero vero eos dolor. Eos dolore praesentium necessitatibus voluptas ab qui qui.