Die Torflagerhalle bildet den Schauplatz des Freiluftkinos am Torfwerk Hahnenmoor. (Archivfoto)

Martin Reinholz

Herzlake. Infolge des Coronavirus musste der Verein Torfwerk Hahnenmoor fast alle für dieses Jahr geplanten Veranstaltungen absagen. Eine Ausnahme bildet das Open-Air-Kino: Am Freitag, 31. Juli, dürfen sich Cineasten zum Filmgucken an der frischen Luft am Torfwerk in Herzlake versammeln.