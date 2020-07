Die Polizei hat einen Tatverdächtigen nach einer Sexualstraftat in Lähden ermittelt..

Ludger Jungeblut

Lähden. Die Polizei konnte am Mittwoch den bisher unbekannten Täter ermitteln, der in der vergangenen Woche in Lähden in einem Waldstück sexuelle Handlungen vor einer Gruppe Mädchen an sich vornahm.