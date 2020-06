In die Infrastruktur des Herzlaker Rathauses sollen in diesem Jahr 27.500 Euro fließen.

Tim Gallandi

Herzlake. Deutlich weniger Geld als in den Vorjahren nimmt die Samtgemeinde Herzlake in diesem Jahr in die Hand. Der Haushalt 2020, den der Samtgemeinderat einstimmig verabschiedet hat, umfasst Investitionen in Höhe von insgesamt 750.200 Euro. Die beiden umfangreichsten Vorhaben betreffen Schulen in Dohren und Herzlake.