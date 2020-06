Der Rohbau und das Dach der neuen Kita "Hase-Knirpse" in Herzlake sind bereits fertiggestellt.

Martin Reinholz

Herzlake. Wieder im Gange sind die Bauarbeiten an der künftigen Kindertagesstätte „Hase-Knirpse“ in Herzlake. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben Verzögerungen verursacht, weshalb Kinder und Eltern länger als ursprünglich veranschlagt auf die Fertigstellung warten müssen. In Sachen Betreuung soll es aber eine Übergangslösung geben.