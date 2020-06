Unwetter: Blitz schlägt in Haus in Herzlake ein - Gebäude unbewohnbar

Der Dachstuhl brannte völlig aus.

NWM-TV

Herzlake. Das Sommergewitter mit heftigem Regen hat am Samstagabend ein Haus in Herzlake vorübergehend unbewohnbar gemacht. Dort brach im Dachgeschoss in Folge eines Blitzeinschlags ein Feuer aus. In dem Gebäude befanden sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Brandes die älteren Bewohner.