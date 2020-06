Schützenfeste in der Gemeinde Lähden abgesagt

Schöne Erinnerungen aus 2019: Das Schützenfest vom letzten Jahr, als Besucher aus Paraguay in Lähden waren.

Martin Reinholz

Lähden. In der Gemeinde Lähden wird es in diesem Jahr infolge der Corona-Pandemie keine Schützenfeste geben. Die Vorsitzenden und ihrer Stellvertreter der Schützenvereine Ahmsen, Herßum, Holte, Lähden, Lastrup und Vinnen kamen am Pfingstsonntag auf dem Schützenplatz Lastrup zusammen, um ihr gemeinsames Vorgehen abzustimmen.