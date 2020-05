Lähden . Es ist der Albtraum jedes Tierbesitzers, seinen Schützling eines Tages verletzt vorzufinden. Eine Frau in Lähden hat das am vergangenen Freitag erlebt: Jemand hatte ihren Kater mit einem Luftgewehr getroffen und ihm tödliche Verletzungen zugefügt.

Debitis hic non sequi. Esse ut ipsa est modi ea vel. Quia occaecati et aut perferendis non rerum.