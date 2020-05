Lähden. Unbekannte haben am Altkleidercontainer des Kolpingwerks beim Wertstoffhof im Lähdener Gemeindeteil Holte-Lastrup illegal Altkleider entsorgt. „Dieses Vorgehen werden wir zur Anzeige bringen“, sagte der Vorsitzende der Kolpingfamilie in Holte, Wolfgang Wegener, gegenüber unserer Redaktion.

