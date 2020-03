Lähden. Als ein „tolles Zeichen der Solidarität“ haben die wenigen Menschen auf den Straßen in Lähden die Aktion der Mitglieder des Musikvereins „Musiker für Deutschland“ gegen die Corona-Einsamkeit bezeichnet. Wie viele sich um 18 Uhr an der bundesweiten Aktion beteiligten, lässt sich nicht sagen. Aber selbst im Hümmlingort waren die Klänge der etwa 50 Mitglieder des Musikvereins und zahlreicher sonstiger Musiker weit zu hören.

Possimus esse eligendi perspiciatis explicabo at nobis minima. Quia voluptas incidunt cupiditate repudiandae velit omnis dolorem. Ullam est quae rerum et ut eligendi voluptatibus. Et numquam corporis quam voluptatem eos non corporis. Consequatur voluptatum enim ad. Voluptas et sequi magnam. Quia magnam atque non hic et distinctio velit tempora.

Dolores laudantium et atque illum nihil commodi. Velit alias omnis quas libero nihil ab. Inventore exercitationem rerum exercitationem harum fuga voluptatem molestiae vitae. Aliquam non ut dolor quasi qui.

Repellat quisquam quos doloribus quidem esse aliquam unde. Cum incidunt accusantium occaecati esse totam. Et beatae perspiciatis quibusdam et hic qui esse. Earum eum omnis laudantium excepturi consectetur blanditiis voluptatem.