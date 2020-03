Civil Courage machen mit bei Fenster-Musik in Lähden CC-Editor öffnen

Civil Courage, genauer gesagt: die Hälfte der Lähdener Punkrockband, will bei der Fenster-Musik am 22. März 2020 mitmachen. Foto: Heike Huntemann

Lähden. Musizieren gegen die Coronavirus-bedingte Vereinzelung: Dazu rufen am Sonntag, 22. März 2020, deutschlandweit Bands, Musikvereine und Solo-Musiker auf. Auch die Lähdener Punkrockband Civil Courage will an den Start gehen - allerdings auf individuelle Art und Weise.