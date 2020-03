Dohren. Vorsitzende Brigitte Holz konnte als letzte Amtshandlung des Ortsverbandes Hasetal des Sozialverbandes VdK, Hiltrud Zumbeel als 300. Mitglied aufnehmen. Neue Vorsitzende des Ortsverbandes Hasetal, in dem Mitglieder aus Haselünne und der Samtgemeinde Herzlake organisiert sind, wurde Adele Hömmen-Korella.

