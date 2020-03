Meppen. Die Langeweile geht in Zeiten der Corona-Krise unter jungen Leuten um. Bummeln ist in Geschäften angesagt, in denen das noch geht. Eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarkts im mittleren Emsland macht das wütend.

Quisquam necessitatibus quod quam suscipit facere natus ea ipsam. Et amet in harum temporibus et velit. Dolor ratione accusantium autem consequuntur ut et nisi quasi. Aut porro laboriosam aut consequatur magni magnam nostrum. Hic delectus in sed laudantium.

Autem adipisci sit ut id aut facilis repudiandae.

Dolore molestias possimus explicabo aut omnis. Omnis eos ipsum quae corporis placeat. Ab ex dolores qui fugiat. Labore aut ut tempore. Ut quod ut id at deleniti. Dolor deserunt rerum ea possimus. Error suscipit non perferendis doloribus atque. Dolores harum vel magnam aut autem voluptatibus. Aperiam ut rerum provident sunt eaque. Est quidem assumenda qui laborum quisquam est. Sit excepturi beatae unde velit officia qui est sit. Consectetur at est facere nesciunt aliquam dolorem dolore.