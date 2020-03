Herzlake. „Du für dein Dorf“ – diesem Aufruf sind in Dohren 60 Bürgerinnen und Bürger gefolgt, um an einzelnen Zukunftsprojekten mitzuarbeiten.

„Ideen haben wir auf der Einwohnerversammlung im Januar zahlreich gesammelt, nun gilt es, erste Projekte auf den Weg zu bringen“, begrüßte Bürgermeister Johannes Dieker die Anwesenden in der Gaststätte Bienenkorb.

Annette Wilbers-Noetzel vom Büro pro-t-in aus Lingen hatte dazu ein Programm für den Workshop-Abend entwickelt. Sie stellte noch einmal die wichtigsten Projektideen in den Handlungsfeldern Wohnen und Ortsbild, Tourismus und Wirtschaft und Gemeinschaft und Altwerden vor. Anschließend konnte sich jeder Teilnehmer für ein Handlungsfeld entscheiden und sich einer bereits bestehenden Projektgruppe anschließen oder eine eigene Arbeitsgruppe gründen.



„Es zeigt sich: Vielfalt ist angesagt. Die einen arbeiten am Instagram-Auftritt, die anderen am Thema altersgerechtes Wohnen vor Ort. Einige Dinge können schnell umgesetzt werden, andere brauchen Zeit“, resümierte Wilbers-Noetzel. Sie übergab den Projektgruppen einen Projekt-Steckbrief, damit die verschiedenen Aspekte bei der Projektentwicklung strukturiert abgearbeitet und bedacht werden: Was soll mit dem Projekt erreicht werden? Welche Arbeitsschritte und Aufgaben sind zu erledigen? Wann soll begonnen werden? Wen brauchen wir zur Umsetzung? Wo fallen Kosten an?

Zukunft mitgestalten

In einer intensiven Arbeitsphase fanden sich folgende Projektgruppen zusammen: Im Themenfeld Gemeinschaft und Altwerden sollen ein Erlebnis-Natur-Garten, eine Dorf-App, eine betreute Wohneinrichtung, ein Treffpunkt „Tagespflege“, die Friedhof-Gestaltung, Programme zum Austausch von Jung und Alt und Senioren-Treffpunkte bearbeitet werden.

Im Themenfeld Wohnen und Ortsbild sollen ein Kommunikationsplatz entstehen, freies WLAN an öffentlichen Plätzen ermöglicht und ein innerörtlicher Lückenschluss geschaffen werden. Im Themenfeld Tourismus und Wirtschaft arbeiten Projektgruppen an einem Instagram-Auftritt für das Dorf, an den Vorbereitungen für eine Gewerbegebiet-Potenzialanalyse und dem Aufstellen einer LED-Tafel am Kreisverkehr.

Die Projektgruppen sind nun aufgefordert, intensiv an der weiteren Ausgestaltung zu arbeiten. Ein nächstes Treffen ist für den 6. Mai geplant. Dann wird es auch darum gehen, wie Dohren sich im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ präsentieren will. „Wenn wir es schaffen, unsere heute besprochenen Projekte weiter voranzutreiben, dann haben wir gute Erfolgsaussichten“, ist sich Bürgermeister Johannes Dieker sicher.