Herzlake. Mit Vertrieb, Einrichtung und Instandhaltung technischer Laborgeräte beschäftigt sich DWS Meintrup seit Sommer 2016 von Herzlake aus. Jetzt erweitert sich das Unternehmen um ein neues Bürogebäude samt Lagerhalle. Am Donnerstag ist beim ersten Spatenstich verraten worden, warum die Expansion erfolgt und was der Brexit damit zu tun hat.

