Symbolfoto: Tim Gallandi

Dohren. Um den Einsatz für die strukturelle, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung des Orts zu stärken, soll die Gemeinde Dohren in diesem Jahr am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilnehmen. Darüber ist der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig übereingekommen.