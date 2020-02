Lähden. Auf einen Umweg gefasst machen müssen sich Kraftfahrer, die aus dem Raum Herzlake kommend Richtung Werlte unterwegs sind und dabei normalerweise durch Lähden-Vinnen fahren. Ab Montag, 2. März 2020, ist auf der Landesstraße 55 in Vinnen vorerst kein Durchkommen.

