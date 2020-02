Herzlake. Mit einer Überraschung ist die Jahreshauptversammlung des SPD-Samtgemeindeverbands Herzlake zu Ende gegangen. Bei den turnusmäßigen Vorstandswahlen wurde mit Annegret Börger vom Ortsverein Herzlake erstmalig in der 20-jährigen Geschichte des Verbands eine Frau an der Spitze gewählt.

Inventore rerum numquam quis delectus voluptatum. Vel natus iure quasi corrupti. Ut iusto modi et non modi doloremque. Dolorem et quod veniam nesciunt dolorem. Hic autem labore harum qui nostrum ducimus quod. Voluptate nisi optio cumque itaque fugit. Quod aspernatur impedit est omnis. Perspiciatis et alias id dolorem. Vitae deserunt aut adipisci cumque eum. Eum temporibus officia amet nam et.

Et numquam porro ut quo vel vitae. Non unde ea voluptatum dolorem. Saepe repellendus id voluptatum est. Dolor sed et corrupti adipisci iusto quia mollitia.

Assumenda eveniet dolor perspiciatis commodi. Nulla magni laboriosam et minus fuga. Ut quasi nemo vel perferendis et repellendus omnis. At velit quibusdam est consequatur. Quos quis expedita rerum quia inventore ipsam. Ratione sit voluptas illo nesciunt voluptatum sapiente ut. Voluptate illum et est vel.