Herzlake. Vergangene und künftige Veranstaltungen sowie Bauprojekte im Ort haben bei der Generalversammlung des Handel- und Gewerbevereins (HGV) Herzlake im Blickpunkt gestanden. Dabei erfuhren die Teilnehmer auch Näheres zu einem neuen Großbauvorhaben im Herzlaker Zentrum.

Beim Blick auf die Aktivitäten 2019 ging die HGV-Vorsitzende Sandra Sandhaus unter anderem auf die Fertigstellung des Therapiezentrums Preisendörfer, der LVM-Versicherung Frank Ficker und des MedHuus ein. Zur Sanierung der Landesstraße 55 und der Hasebrücke wurden ebenfalls einige Fotos gezeigt. "Die Beteiligung am Herzlaker Knirps-Lauf war auch im vergangenen Jahr wieder hoch", schreibt der HGV in einer Pressemitteilung. Ebenso verzeichneten die Herzlaker Einkaufsnacht und der Herzlaker Weihnachtsmarkt ein großes Besucheraufkommen.

Nach der Bekanntgabe des Termins für die 9. Gewerbeschau, die am 2. und 3. April 2022 wie gewohnt bei der Schützenhalle stattfinden wird, wurden die Planungen für das laufende Kalenderjahr vorgestellt.

Zur Sache Die HGV-Termine 2020 26. April Verkaufsoffener Sonntag mit Bauern- und Handwerkermarkt (Premiere) Verkaufsoffener Sonntag mit Bauern- und Handwerkermarkt (Premiere)

6. September Herzlaker Knirps-Lauf 13. September Ausbildungs- und Jobbörse in der Gaststätte Moormann (Premiere) 20. November Herzlaker Einkaufsnacht 20. Dezember Herzlaker Weihnachtsmarkt Anzeige Anzeige

Über den "Herzlaker Knirps", das Werbe- und Mitteilungsblatt in und um Herzlake, berichtete 2. Vorsitzender Martin Linger. Dass der "Knirps" von den Lesern und Gewerbetreibenden so gut angenommen werde, lasse sich an der stetig wachsenden Seitenzahl ablesen. Waren es 2012 im Schnitt noch 36 Seiten, so kam man bis 2018 auf 43 und 2019 sogar auf 45 Seiten. Der "Knirps" als Aushängeschild für Herzlake wird auch weiterhin monatlich durch die Post verteilt. Gleichzeitig soll die Anzahl der Auslegestellen, vor allem außerhalb der Gemeinde Herzlake, erweitert werden.



Martin Winkeler stellte das Bauprojekt „Pflegeheim und Seniorenwohnanlage“ an der Straße Im Mersch anhand einer kurzen Präsentation vor. Es sollen etwa 60 Pflegeplätze und 24 seniorengerechte Wohnungen geschaffen werden. Dadurch werden ca. 50 neue Arbeitsplätze in Herzlake geschaffen, kündigte Winkeler an.

Entwicklungsstände

Bürgermeister Hans Bösken berichtete über die aktuellen Entwicklungsstände der Baugebiete Telgenkamp 1 und 2, des ehemaligen Klose-Gelände, des Wohnparks Busemühle sowie über den Bau des neuen Kindergartens, dessen Träger das St.-Vitus-Werk ist. Samtgemeindebürgermeister Ludwig Pleus erklärte, dass die Kinderzahl in der Gemeinde stetig steige und somit in den kommenden Jahren keine Grundschule geschlossen werden muss. Außerdem soll die Turnhalle in der Bahnhofstraße renoviert werden, wofür neue Fördergelder beantragt worden seien.

Kassenwart Ulrich Sandhaus erörterte die Finanzen im abgelaufenen Geschäftsjahr. Die Einnahmen und Ausgaben hielten sich größtenteils die Waage, so dass sich am Jahresende nur geringe Änderungen beim Kassenstand zeigten.

Vorstandswahlen

Bei den Wahlen standen vier Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl: Martin Linger als 2. Vorsitzender, Silke Preisendörfer als Schriftführerin, Hartwig Gödiker und Holger Vorhold als Beisitzer. Alle wurden jeweils einstimmig bestätigt. Anja Dahlhaus-Glebe hat den Vorstand auf eigenen Wunsch verlassen. Als neue Beisitzer wurden Elfriede Feldhaus, Tina Keller und Matthias Vorwerk in den Vorstand gewählt.

Die Website des HGV, die zur Zeit überarbeitet und aktualisiert wird, soll am 1. März online gehen. Erste Entwürfe wurden den Mitgliedern vorgestellt. Die neue Seite soll moderner und vielfältiger werden. Zusätzlich ist der HGV seit Herbst 2019 auf Facebook und Instagram vertreten.