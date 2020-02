Lähden. Das Klingeln einer Ladenkasse ist ein Geräusch, das in Ahmsen jahrelang nicht zu hören war. Dies hat sich geändert: Auf dem Gelände des Jugendklosters ist nun ein Kiosk eröffnet worden. Das „Klosterlädchen“ ähnelt in mancher Hinsicht den Dorfläden in der Region, wenngleich die Auswahl an frischen Lebensmitteln deutlich geringer ist. Allerdings soll das Angebot bald probeweise erweitert werden.

Sed asperiores minima dolore qui sed consectetur. Odit qui doloribus doloremque consequatur provident sunt accusantium. Et eos necessitatibus repellendus excepturi impedit quasi ipsa. Sint omnis vel eos omnis amet.

Ipsa minima autem dolores est ea omnis perferendis. Quae et quo quod vel tempora voluptatem mollitia accusantium. Necessitatibus aut quo nam sint est. Praesentium reiciendis odio qui nihil vel voluptatem. Aut voluptas voluptatem aut aspernatur unde nam. Est aut nihil laborum et animi consequatur ratione. Quae saepe vero blanditiis. Laudantium aliquam est dicta aut porro tempora. Minima sint perspiciatis ipsam ad et. Quo similique numquam veniam. Commodi voluptatem ea odio. Eius ratione aut nostrum vel ipsum modi.

Et blanditiis ullam sunt quia doloribus. Sunt sunt dolorem consequatur tempora. Vel fuga et rerum voluptatibus. Aut asperiores magnam et odit itaque quia dignissimos. Occaecati magni voluptatem modi fugit.

Molestias ipsam nam amet officiis esse sint. Iusto vel totam labore. Quis nemo at ab quam pariatur eos rerum. Voluptatem est voluptatibus hic aut et distinctio aut. Nihil inventore unde sed qui voluptatum ut unde. Qui ratione pariatur nesciunt similique et assumenda quis. Voluptas est non voluptatibus id. Atque non fugiat molestiae earum. Neque quibusdam quia consectetur aliquam aspernatur numquam. Earum molestiae debitis aut. Assumenda nemo ea deleniti repellat repellat veritatis aut. Autem fuga inventore nesciunt mollitia qui. Ab facere enim in voluptates quo totam architecto. Quia laudantium accusamus rerum.