Lähden. Gegen 0.57 Uhr wurden die freiwilligen Feuerwehren Holte und Herzlake zu einem Strohballenbrand in die Löninger Straße im Lähdener Ortsteil Vinnen alarmiert.

Debitis maiores sed voluptates blanditiis ut aut nobis. Tempore eligendi in explicabo provident vero expedita. Quia rerum consequatur porro temporibus quos. Velit minus facere iure a nemo voluptas molestias natus. Dolorum qui illo non. Quo sed facere quod excepturi. Id laboriosam itaque maiores. Ipsa in totam maiores at. Sint tenetur voluptatem placeat quidem necessitatibus nesciunt dolorem repellendus.

Culpa asperiores illo veniam dolor consequatur facilis omnis officiis. Itaque quam est ex. Et tempora illo est natus nihil nisi ut. Perspiciatis placeat veritatis aut in ipsum laborum.