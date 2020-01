Dohren. Dohren im Jahr 2030 – an dieser Vision haben am Donnerstagabend insgesamt 170 Einwohner gearbeitet. Sie waren dem Aufruf zur Bürgerversammlung gefolgt, auf die Initiatoren und Gemeinde durch Werbung und persönliche Ansprache aufmerksam gemacht. Dohren hat Zukunft – dieser Slogan machte neugierig, sodass Interessierte und Engagierte sich im Bienenkorb einfanden, um an der Zukunftswerkstatt teilzunehmen.

„Wir sind in Dohren noch gut aufgestellt – im Vergleich zu manch anderem Dorf, wir haben Kindergarten und Grundschule, Bäckerei und Gaststätten, junge Familien, funktionierende Vereine und Gewerbebetriebe“, betonte Bürgermeister Johannes Dieker in seiner Begrüßung. Aus dieser Position der Stärke heraus müsse jetzt daran gearbeitet werden, aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen entgegenzutreten und Ideen für ein auch in Zukunft attraktives Dorfleben zu sammeln.



Mit diesem Anliegen war die Gemeinde Dohren an den Landkreis Emsland herangetreten, der dafür sorgte, dass Dohren nun Teil des EDR-Förderprojekts „Net(z)werk+“ ist. Im Zusammenspiel von niederländischen und emsländischen Dörfern bekam Dohren die Chance, einen Kommunikationsprozess zu starten, um Erfolgsfaktoren zum Thema Dorfleben zu sammeln.

Unterstützt wird Dohren dabei von der Katholischen Landvolkhochschule Oesede und dem Büro pro-t-in aus Lingen. Vor Ort waren an diesem Abend Olga Neufeldt und pro-t-in Geschäftsführerin Annette Wilbers-Noetzel, die gebürtig aus Dohren stammt. „Nutzt diese Chance, fördert die Eigeninitiative vor Ort und gründet Projektgruppen, die dafür sorgen, dass einige eurer Ideen auch Wirklichkeit werden“, motivierte die Expertin für Dorfentwicklung die Anwesenden.

In der Zukunftswerkstatt arbeiteten die Dohrener an drei Handlungsfeldern: "Wohnen & Ortsbild", "Tourismus & Wirtschaft" und "Gemeinschaft & Alt werden vor Ort". Im Vorfeld gut vorbereitet durch einen Workshop mit Vereinsvertretern, konnten bereits erste Projektideen vorgestellt werden. Diese wurden an diesem Abend an den Themeninseln diskutiert und ausgearbeitet. Aber auch zahlreiche neue Ideen sammelten sich auf den Moderationswänden.

Besonders begeistert zeigten sich die Initiatoren von der Bereitschaft der Teilnehmer, sich auch aktiv für Projektgruppen zu melden. „In jedem Themenfeld haben wir heute Namen zusammengetragen, die wir ansprechen dürfen“, berichteten Tobias Kroner und Christian Thien stellvertretend für die Gruppe der engagierten Initiatoren.

Vielfältige Ideen

An was wollen die Dohrener nun in Zukunft arbeiten? Die Ideen sind zahlreich und vielfältig. Ob Fitness-Spielplatz, Beleuchtung ausbessern, Straßen und Schwerlastverkehr in den Blick nehmen, Ökologie fördern und Blühwiesen schaffen, eine Genossenschaft für erneuerbare Energien gründen, Seniorenpflegeangebote, Wohnen, Co-Working-Spaces etwa für Physiotherapie-Anwendungen, ein Gewerbegebiet an der B 402, eine Boulebahn, Öffentlichkeitsarbeit mit Facebook und Instagram durch Jugendliche, eine Senioren-WG, betreutes Wohnen, Kreisverkehr gestalten, Fahrradinfrastruktur prüfen und erweitern, eine Dorf-App als Kommunikationsplattform oder lebenslanger Verbleib in der dörflichen Gemeinschaft – dies ist nur ein kurzer Einblick in die Vielfalt der Themen.

In der Zukunftswerkstatt durften die Bürgerinnen und Bürger durch die Verteilung von drei Wertungspunkten markieren, was eventuell als erstes angegangen werden soll. Ein Workshop mit den Projektgruppen und weiteren Engagement-Willigen wird am 4. März wieder von den Dorfentwicklungsexperten begleitet. „Wir sind gespannt, was Dohren noch so alles bewirken kann. Von dem Abend heute sind wir alle total begeistert!“ waren sich Bürgermeister Johannes Dieker, Expertin Annette Wilbers-Noetzel und die Initiatorengruppe einig.