Lähden. Wer Schnick-Schnack im Sinn hat, sollte sich rechtzeitig mit Karten eindecken: Der Vorverkauf für die 2020er-Auflage des gleichnamigen Festivals von und mit der Lähdener Punkrockband Civil Courage startet am Mittwoch, 15. Januar, um 13 Uhr.

