Theaterstück „Billy Elliot – Ich will tanzen!" kommt nach Ahmsen

Julius Herzig (r.) sang sich in „Madame Laurent...“ (2018) in die Herzen der Zuschauer. Foto: Martin Reinholz

Herzlake. Das Gastspiel „Madame Laurent und ihre Kinder“ des Matthias-Claudius-Gymnasiums Gehrden war 2018 ein großer Erfolg (wir berichteten). In diesem Jahr wird es am 12. September eine Neuauflage mit dem Theaterstück „Billy Elliot - Ich will tanzen!“ auf der Waldbühne Ahmsen geben. Erneut werden rund 80 Schülerinnen und Schüler, unterstützt durch eine Live-Band, Niedersachsens größte Freilichtbühne mit hochwertigem Theater, Herzblut und toller Musik begeistern.