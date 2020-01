80 Baugrundstücke sind in der Samtgemeinde Herzlake frei CC-Editor öffnen

Die Nachfrage nach Bauland ist in der Samtgemeinde Herzlake hoch. Im Bild das Baugebiet Krumm Wand in Lähden. Foto: Martin Reinholz

Herzlake. Der Bau und Besitz eines Eigenheims hat in der Region Tradition. Aber an welche Voraussetzungen ist der Grundstückserwerb in den Gemeinden Dohren, Herzlake und Lähden geknüpft? Unsere Redaktion hat bei der Samtgemeinde Herzlake nachgefragt.