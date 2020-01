Freuten sich über den bisher höchsten Erlös eines Holter Weihnachtsmarkts: Bernd Janzen (Kolping, von links), Marco Ostermann, Wolfgang Wegener, Patrick Schnakenberg und Reinhold Knese bei der Geldübergabe. Foto: Martin Reinholz

Lähden. Bei abergläubischen Menschen löst die Zahl „13“ Unbehagen aus. Im Lähdener Ortsteil Holte ist sie von nun an eine Glückszahl. „Der 13. Weihnachtsmarkt war ein voller Erfolg“, verkündete der Vorsitzende der Holter Kolpingfamilie, Wolfgang Wegener, am Abrechnungsabend des Marktes, an es dem auch eine „Manöver-Kritik“ gab.