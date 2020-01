Über 1.600 Euro für das Jugendkloster in Ahmsen freuten sich Christian Thien (links) und Michael Engbers. Christa Gödiker vom gleichnamigen Gesundheitszentrum in Lähden übergab den symbolischen Scheck. Foto: Martin Reinholz

Lähden. Christa Gödiker hatte bei der Eröffnung des Gesundheitszentrums in der Ortsmitte von Lähden anstelle von Geschenken um eine Spende für das Jugendkloster in Ahmsen gebeten. Nun konnte sie 1.600 Euro an Christian Thien und Michael Engbers vom Jugendkloster in Ahmsen überreichen.