50 Senioren werden im Haus am Walde betreut. Symbolfoto: David Hecker/dpa

Lähden. "Das Haus am Walde" in Holte-Lastrup (Gemeinde Lähden) hat einen neuen Eigentümer. Zudem plant der neue Investor auf dem Areal des Seniorenzentrums in der Zukunft weitere Millionen-Investitionen.