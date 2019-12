Oligarch in Haft: Was wird aus Herzlaker Gut Einhaus? CC-Editor öffnen

Dem Pferdezucht und Reitsport widmet sich Oleksandr Onischtschenko verstärkt seit 2017 in Herzlake. Nun sitzt der ukrainische Oligarch in Abschiebehaft. Archivfoto: Tim Gallandi

Herzlake. Die Festnahme des ukrainischen Oligarchen und Reitsportmäzens Oleksandr Onischtschenko hat für Schlagzeilen gesorgt. Der Besitzer des Gestüts Gut Einhaus in Herzlake sitzt in Niedersachsen in Haft. Ob er in die Ukraine abgeschoben wird, entscheidet das Oberlandesgericht Oldenburg. Was bedeutet das für das Gut Einhaus?