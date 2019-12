Herzlake. Martin Linger vom Handel- und Gewerbeverein in Herzlake (HGV) hat die Hauptgewinnerin der diesjährigen Weihnachtstombola direkt an ihrer Haustür überrascht. Kathrin Dall erhielt mit Warengutscheine im Wert von 1000 Euro.

