Schon seit einigen Jahren befindet sich die Sporthalle der Grundschule St. Nikolaus Herzlake in keinem guten Zustand. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Neubau für 2,6 Millionen Euro 1960er-Jahre-Flair beim Schulsport in Herzlake hat bald ein Ende Von Daniel Gonzalez-Tepper | 08.11.2022, 11:12 Uhr

In einer sehr alten Turnhalle müssen Grundschüler in Herzlake derzeit Sport treiben. Nun wird das Gebäude abgerissen und durch einen modernen Neubau ersetzt. Auf was sich die jungen Herzlaker freuen können.