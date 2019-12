Fehlender Empfang könnte in der Samtgemeinde Herzlake bald passé sein, sofern die Kommune den Zuschlag der Telekom erhält. Symbolfoto: dpa/Inga Kjer

Herzlake. „Kein Netz“: Wer mobil telefonieren oder ins Internet gehen will, ärgert sich, wenn dieses Zeichen in der linken oberen Ecke des Smartphone-Displays auftaucht. Weil Mobiltelefone in vielen Gegenden von Dohren, Herzlake und Lähden keinen Empfang haben, will die Samtgemeinde Herzlake gegensteuern – und Funklöchern den Garaus machen.