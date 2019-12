Die gewerbliche Tierhaltung soll laut Ratsbeschluss in Dohren, Herzlake und Lähden wieder mehr Entfaltungsmöglichkeiten bekommen. Symbolfoto: Klaus Dieckmann/Archiv

Herzlake. Landwirte in der Samtgemeinde Herzlake können wieder darauf hoffen, neue Ställe für gewerbliche Tierhaltung bauen oder bestehende erweitern zu dürfen. In seiner jüngsten Sitzung hat der Samtgemeinderat den Gemeinden grünes Licht für künftige Planungen gegeben – basierend auf einem Mehrheitsbeschluss. Selten in der jüngeren Vergangenheit waren sich die Ratsabgeordneten derart uneinig.