Lähden. Zum 24. Mal findet der Lähdener Weihnachtsmarkt statt. Samtgemeindebürgermeister Ludwig Pleus und Lähdens Bürgermeister Franz Strüwing werden am dritten Adventssonntag, 15. Dezember, um 14 Uhr den Markt auf dem Schützenplatz an der Schützenstraße eröffnen.

