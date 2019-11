Lähden. Martin Etmann ist sauer. Grund für den Ärger des Lähdeners ist das Warten auf den Anschluss ans schnelle Internet durch den Konzern Innogy, das mehr Zeit in Anspruch nehme als zunächst angekündigt. Sein zeitiger Vertragsabschluss gerate ihm dadurch zum finanziellen Nachteil – und der Anbieterwechsel drohe problematisch zu werden.

