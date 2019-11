Herzlake. Funkgeräte, Stiefel, Einsatzjacken: Die Freiwilligen Feuerwehren in Herzlake und Holte bekommen für mehr als 54000 Euro neue Ausrüstungsgegenstände. Das hat der Feuerwehrausschuss der Samtgemeinde Herzlake auf seiner jüngsten Sitzung im Feuerwehrgerätehaus in Herzlake beschlossen. Die Anschaffungen sollen im kommenden Jahr erfolgen.

