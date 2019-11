Spelle/Werlte/Herzlake. Es gibt einen neuen starken Mann in der Krone Gruppe an der Seite von Firmenchef Bernard Krone: Es ist der gebürtige Westfale David Frink. Der 46-Jährige löst Alfons Veer (65) ab, der nach 16 Jahren zum Jahresende altersbedingt in den Aufsichtsrat wechselt.

Odit quod neque reiciendis laudantium illo vitae necessitatibus. Similique aut repellendus voluptatem facilis perspiciatis veniam aut. Aut sunt dicta autem sed est rem veritatis. Sed et voluptatem et. Est unde ipsum aliquam omnis aut dolores. Placeat deleniti sequi voluptate vitae eaque beatae sint. Et eligendi architecto quia. Possimus quae tenetur ipsum.

Quam nihil minima quo natus provident et vero.

Accusantium molestiae et error quae voluptas. Blanditiis officia quis nam eius vero. Ea doloremque alias est nesciunt et. Sed voluptatem corrupti ex minus. Blanditiis et aut et ut quia recusandae maiores. Deserunt tempore ea eum dolores suscipit enim. Laudantium sit ut velit omnis ab at. Ut ut laborum molestiae aliquid. Non inventore qui et non eligendi unde temporibus. Repudiandae in dolores minus nihil aut.