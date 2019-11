Seit 30 Jahren in der Nennstelle bei Herzlaker Reitturnieren CC-Editor öffnen

Seite 30 Jahren Dreh- und Angelpunkt in der Nennstelle des Reit- und Fahrverein Herzlake: Gaby Willen (links) wurde von Hans-Dieter Deters geehrt. Foto: Martin Reinholz

Herzlake. Vor 30 Jahren trug Gaby Willen die Ergebnisse noch handschriftlich in lange Tabellen ein, heute geht das am Computer. Der Reit- und Fahrverein Herzlake hat sie für ihre langjährige Tätigkeit in der Nennstelle bei Reitturnieren ausgezeichnet.