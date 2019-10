Herzlake. Die Gemeinden Dohren und Herzlake können mit je 15.000 € EU-Fördergeldern für die Einrichtung eines WLAN-Hotspots rechnen. Das teilte der EU-Abgeordnete Jens Gieseke (CDU) mit.

Demnach hat die Europäische Kommission zum dritten Mal Gutscheine im Rahmen des Programms Wifi4EU vergeben. 1.780 Gemeinden aus ganz Europa erhalten Gutscheine im Wert von je 15.000 Euro, die die Kosten für die Einrichtung von WLAN-Hotspots in öffentlichen Räumen decken sollen. Sie werden in Rathäusern, öffentlichen Parks oder anderen öffentlichen Plätzen installiert. In der aktuellen Ausschreibungsrunde haben sich 11.000 Kommunen aus ganz Europa beworben, darunter auch die Stadt Papenburg, die ebenfalls einen Fördergutschein erhält.