Dohren. Die Theatergruppe Dohren startet mit der Plattdeutschen Komödie „De Neegste bidde“ in die neue Spielsaison. Der Dreiakter stammt aus der Feder von Hans Schimmel und wurde von Wolfgang Binder ins Plattdeutsche verfasst. Die Premiere im Dohrener Bienenkorb beginnt am kommenden Sonntag um 19.30 Uhr.

