Lähden. Die Versandschlachthof Lähden "Ficker & Henke GmbH" mit Sitz am Schillerberg in Lähden hat Anfang Oktober beim Amtsgericht in Meppen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Dies geht aus einer öffentlichen Bekanntmachung des Amtsgerichtes hervor.

