Herzlake. In Herzlake ist es auf der Bundesstraße 213 am Dienstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer wurde schwer verletzt.

Gegen kurz nach 13 Uhr geriet ein Pkw in Höhe Herzlake aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Hier stieß das Fahrzeug mit einem entgegenkommen Pkw zusammen und kam anschließend am Fahrbahnrand zum Stillstand. Ein Autofahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrbahn der B213 war kurzzeitig voll gesperrt, konnte aber mittlerweile einseitig in Fahrtrichtung Cloppenburg wieder frei gegeben werden.

Bis die Bundesstraße wieder komplett freigegeben wird, kann es noch bis zum späten Nachmittag dauern.