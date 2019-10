Herzlake. In Herzlake ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 44-Jähriger lag auf der Haselünne Straße. Ein Autofahrer konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig abbremsen und überrollte den Mann.

