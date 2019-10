Etwa 100 Starts gibt es beim Oldie-Reitertag in der Herzlaker Reithalle. Foto: Martin Reinholz

Herzlake. In der Reithalle des Reit- und Fahrvereins Herzlake findet am Samstag, 12. Oktober, der Oldie-Reitertag statt. Die Veranstaltung ist seit Jahren für viele Hobbyreiter ein fester Termin in ihrem Kalender.