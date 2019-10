Herzlake. Der Herzlaker Ortsteil Westrum feiert am Sonntag, 13. Oktober, sein Erntedankfest.

Um 14 Uhr beginnt in der St. Antoniuskapelle eine Andacht. Im Anschluss startet der Umzug mit den Motivwagen durch den Ort. Vereine, Verbände, Gruppen und Nachbarschaften haben in diesem Jahr wieder eine Reihe von Erntewagen gebaut und geschmückt. Der Erntewagenumzug endet an der alten Schule, wo die Wagen auf dem benachbarten Sportplatz aufgestellt und besichtigt werden können.

In der alten Schule gibt es Kaffee und Kuchen. Die Mitglieder der Westrumer Landjugend haben wieder verschiedene Spiel für die Kinder vorbereitet.