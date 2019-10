Foto: Polizei Emsland

Herzlake. Nachdem es in der Nacht zum Freitag, 20. September, in Herzlake zu mehreren Straftaten in Form von Sachbeschädigungen und Diebstählen gekommen war, konnte die Polizei die mutmaßlichen Täter nun ermitteln. Wie sich herausstellte, sollen drei zum Teil minderjährige junge Männer aus Herzlake für die Taten verantwortlich sein.